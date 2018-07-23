МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT информацию о том, что из Сирии была эвакуирована только половина членов организации "Белые каски".

Ранее сообщалось, что из Сирии в Иорданию через Израиль вывезут примерно 800 человек. Позднее в МИД Иордании сообщили, что в страну прибыло 422 человека.

"Видимо, эвакуировали только руководителей, а остальных, как это обычно происходит на Западе, оставили на произвол судьбы. Просто всех вывезти не могли", — сказал Брутер в беседе с RT.

Эксперт предположил, что членов "Белых касок" может ждать судебное преследование в Сирии за действия, противоречащие интересам Дамаска. В частности, они подозреваются в имитации и организации "химических атак", после которых произошел ракетный обстрел Сирии.

"Все это лежит на "Белых касках". Они выполняли роль провокаторов. Поэтому их сейчас и вывозят. Но надо понимать, что опасность угрожает им не просто так", — заключил Брутер.

"Белые каски" стали известны благодаря роликам в Сети, на которых люди в униформе спасают детей из-под завалов. При этом также появлялись материалы, которые позволили заподозрить организацию в постановке съемок с использованием подготовленных "пострадавших".

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом кампании по очернению сирийских властей. Президент Сирии Башар Асад обвинял организацию в связях с террористами.