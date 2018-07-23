Семьи погибших в Сирии российских военных встретятся с Асадом

ДАМАСК, 23 июл — РИА Новости. Семьи российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP, прибыли в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада и его жены, где встретятся с главой государства, посетят авиабазу Хмеймим и возложат цветы к памятнику российским военнослужащим, передаёт корреспондент РИА Новости.

В понедельник в Сирию прибыли пять семей российских военнослужащих. Среди них: родители Героя России Романа Филипова, жена и трое детей Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.

Как сообщили в делегации, в ходе поездки члены семей российских военнослужащих, павших при выполнении боевых задач на территории САР, встретятся с президентом Сирийской арабской республики и его семьей.

Членов семей российских военнослужащих также примут Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х и Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун. Кроме того, делегация посетит могилу Неизвестного солдата, встретится с семьями погибших сирийских военных и посетит школу-интернат для детей-сирот, куда участники делегации передадут гуманитарную помощь.

Помимо этого, группа также посетит авиабазу Хмеймим, где пройдет возложение цветов к памятнику российским военнослужащим, погибшим в Сирии.

Семьи военнослужащих РФ прибыли в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада и его жены Асмы, известной своей гуманитарной деятельностью. Поездка была организована Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство", патриотической платформой "Единой России" и депутатской группой Госдумы по связям с парламентом Сирии при содействии Министерства обороны и МИД России. Ранее возможный приезд делегации обсуждался в июне 2018 года на встрече Асада и председателя Патриотической платформы "Единой России", первого заместителя председателя "Боевого братства" Дмитрия Саблина.

Как ранее сообщалось, при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Филипов отстреливался, был тяжело ранен и подорвал себя.

Военный советник-артиллерист Марат Ахметшин принял бой с террористами ИГ*, погиб, спасая товарищей.

Герой России Олег Пешков был сбит на Су-24 турецким истребителем в районе сирийско-турецкой границы. Погиб во время приземления на парашюте в результате огня боевиков с земли.

Подполковник Валерий Матвеев был штурманом вертолета Ми-24. Погиб в результате жесткой посадки вертолёта.

Медсестра Надежда Дураченко погибла в Алеппо при минометном обстреле террористами педиатрического отделения мобильного госпиталя.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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