Активистов "Белых касок" выпустили из Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Израиль эвакуировал из Сирии участников движения "Белые каски" вместе с их родственниками. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Тель-Авив эвакуировал активистов из Сирии "в соседнюю страну" по просьбе США, Канады и европейских стран.
Эту информацию позднее подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Несколько дней назад к нам обратились президент Трамп, а также премьер-министр Канады Трюдо и другие с просьбой помочь вывести из Сирии сотни "Белых касок", — сообщил он. По его словам, "Белые каски" оказались под угрозой. Премьер Израиля не уточнил, откуда она исходит.
Роль Евросоюза
Она назвала эвакуацию "важным гуманитарным жестом".
"Их жизни угрожала неминуемая опасность", — заявила Могерини.
США поддержали эвакуацию
"Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов гражданской обороны Сирии, также известных как "Белые каски", и членов их семей. Мы рады, что эти отважные добровольцы, которые спасли тысячи жизней, теперь находятся вне опасности", — говорится в сообщении.
Германия и Канада готовы принять активистов
"Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии", — заявил Маас.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер в свою очередь заявил Bild о своем решении относительно количества активистов организации, которых примет ФРГ. "Я решил, что Германия примет восемь членов "Белых касок"… и их семьи и обеспечит их безопасность", — рассказал он.
Правительство Канады согласилось принять до 50 активистов организации "Белые каски" и членов их семей, эвакуированных из Сирии в ходе секретной международной операции, сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на источники.
Кто такие "Белые каски"?
В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"* (запрещена в России).
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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