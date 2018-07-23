Активистов "Белых касок" выпустили из Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Израиль эвакуировал из Сирии участников движения "Белые каски" вместе с их родственниками. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Тель-Авив эвакуировал активистов из Сирии "в соседнюю страну" по просьбе США, Канады и европейских стран.

Эту информацию позднее подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Несколько дней назад к нам обратились президент Трамп, а также премьер-министр Канады Трюдо и другие с просьбой помочь вывести из Сирии сотни "Белых касок", — сообщил он. По его словам, "Белые каски" оказались под угрозой. Премьер Израиля не уточнил, откуда она исходит.

Роль Евросоюза

Ряд европейских государств внесли вклад в обеспечение безопасности нескольких сотен членов организации "Белые каски", вывезенных из Сирии, сообщила в воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она назвала эвакуацию "важным гуманитарным жестом".

"Их жизни угрожала неминуемая опасность", — заявила Могерини.

США поддержали эвакуацию

США приветствуют эвакуацию сотрудников организации "Белые каски" и членов их семей из Сирии, заявили в госдепартаменте.

"Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов гражданской обороны Сирии, также известных как "Белые каски", и членов их семей. Мы рады, что эти отважные добровольцы, которые спасли тысячи жизней, теперь находятся вне опасности", — говорится в сообщении.

Германия и Канада готовы принять активистов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна примет отдельных членов организации "Белые каски", эвакуированных из Сирии, сообщают местные СМИ.

"Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии", — заявил Маас.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер в свою очередь заявил Bild о своем решении относительно количества активистов организации, которых примет ФРГ. "Я решил, что Германия примет восемь членов "Белых касок"… и их семьи и обеспечит их безопасность", — рассказал он.

Правительство Канады согласилось принять до 50 активистов организации "Белые каски" и членов их семей, эвакуированных из Сирии в ходе секретной международной операции, сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на источники.

Кто такие "Белые каски"?

"Белые каски" в качестве своей цели декларировали защиту мирных сирийцев при политической нейтральности и непричастности к боестолкновениям, однако в действительности активисты организации осуществляли провокации.

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"* (запрещена в России).

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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