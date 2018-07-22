Центр по примирению в Сирии призвал боевиков отказаться от провокаций

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии призывает командиров незаконных вооруженных формирований (НВФ) отказаться от вооруженных провокаций и мирным путем урегулировать ситуацию в подконтрольных им районах, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Как рассказал руководитель Центра, в Идлибской зоне деэскалации складывается чрезвычайно тяжелая гуманитарная обстановка.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам", — заявил Цыганков.

Он подчеркнул, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, незаконные вооруженные формирования, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных сил.

"За минувшие сутки обстрелам подверглись населенные пункты Икко, Келлаз, Сафсафа, Кинсибба в провинции Латакия, а также районы Хандарат и Маканис-Эд-Дувайри в городе Алеппо", — заявил Цыганков.

Также он рассказал, что в Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра продолжаются переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований.

"В результате переговоров за сутки сдана одна автоматическая зенитная пушка, один ручной противотанковый гранатомет, 11 подствольных гранатометов, одно противотанковое ружье, 17 радиостанций, 54 ручные гранаты, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов", — добавил руководитель Центра.