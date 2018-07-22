ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу заявил о нарушении Россией договоренностей о действиях на юго-западе Сирии, сообщает госдепартамент.

"Они обсудили широкий круг вопросов, некоторые из которых были в развитие встречи между президентом Трампом и президентом Путиным. Среди других тем, которые обсуждались, был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-западе Сирии", — говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, о каких именно обязательствах России идет речь, но известно, что договоренности о перемирии на юго-западе Сирии (провинция Дераа наряду с Эль-Кунейтрой и Сувейдой) были достигнуты в 2017 году между РФ, США и Иорданией. Сейчас часть этих районов перешли под контроль сирийской армии после того, как боевики там сложили оружие. Российская сторона оказывает содействие в заключении договоренностей с отрядами оппозиции, а также в приеме беженцев, которые начали возвращаться в эти районы.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая, в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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