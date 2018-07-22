Латакия приняла уже около миллиона беженцев из других провинций и стран

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 июл — РИА Новости. Сирийская провинция Латакия приняла в настоящий момент уже около 1 миллиона беженцев из других провинций и стран, сообщил журналистам губернатор провинции Ибрагим Худер Ал-Салем.

"Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около 1 миллиона человек", — сказал губернатор. Он добавил, что для беженцев также работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс.

Кроме того, в провинцию также возвращаются те, кто ранее проживал в ее северных районах и вынужден был бежать оттуда из-за захвата этих районов боевиками. "Мы шли по улице. Раздался взрыв, нас засыпало землей и осколками снарядов. Я увидела, что внук ранен, мы укрылись в подвале дома. У мальчика от ранения остался шрам", — вспоминает местная жительница Зейна Ибрагим-Бажар, которая после освобождения районов провинции получила возможность вернуться домой.

Правительство страны при помощи России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома. Ранее в среду Минобороны РФ заявило о создании в Сирии специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Отмечалось, что созданный Россией и Сирией центр займется доставкой в страну гуманитарной помощи, будет помогать восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.

В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве.

Руководство межведомственным координационным штабом возложено на национальный центр управления обороной РФ. Организацию этой работы на территории Сирии обеспечивает развернутый в Дамаске центр приема, распределения и размещения беженцев, имеющий в настоящее время свои филиалы на пунктах пропуска беженцев на границе с Ливаном и Иорданией. В ближайшей перспективе число пунктов пропуска будет увеличено.