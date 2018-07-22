В Идлибе около полутора тысяч боевиков выехали из пригорода Дераа

ДАМАСК, 22 июл — РИА Новости. По меньшей мере 1,5 тысячи боевиков выехали из пригорода Дераа в одноименной провинции на юге Сирии по направлению в Идлиб на севере страны, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.

"Сорок пять автобусов вывезли 2,2 тысячи человек, из них 1,5 тысячи боевиков, из пригорода Дераа, контролируемого группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, через КПП Умм Батына в пригороде Кунейтры", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что автобусы покинули КПП и отправились в Идлиб.

Ранее сообщалось, что боевики в провинции Дераа в рамках процесса перемирия только за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия. Эта техника после осмотра сирийскими инженерными войсками поступит на вооружение армии САР, если она будет удовлетворять соответствующим параметрам и требованиям.

За последнее время в результате успешно проведенных переговоров российских офицеров с НВФ под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений, в том числе большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа. При активном посредничестве российских военных положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, присоединяющихся к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают своих соседей последовать их примеру.

* Террористическая организация, запрещенная в России.