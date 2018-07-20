В Сирии около 80 населенных пунктов готовы принять беженцев

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти 80 населенных пунктов Сирии готовы принять беженцев, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.

"В 76 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуто 336 500 мест для приема и размещения беженцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в провинции Риф-Дамаск развернуто 73 600 мест, в населенном пункте Дума — 39 тысяч, Арбин — четыре тысячи, а в Хараста-Эль-Басаль — 3 тысячи. Добавляется, что координация всех мероприятий по контролю возвращения беженцев, подготовке мест для их размещения, восстановлению инфраструктуры, проведению гуманитарных акций осуществляется Центром приема, размещения и распределения беженцев в тесном взаимодействии с министерствами муниципального управления и экологии, здравоохранения, энергетики Сирии, а также комитетами по национальному примирению провинций.

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