Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии

Израильская самоходная артиллерийская установка на Голанских высотах около сирийской границы. Архивное фото

Израильская самоходная артиллерийская установка на Голанских высотах около сирийской границы. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что продолжит противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии, сообщили в канцелярии главы правительства.

Ситуацию в Сирии обе стороны назвали основной темой беседы.

"В ходе разговора обсуждалось развитие событий в регионе и ситуация в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит действовать против закрепления иранских сил в Сирии", — сказано в пресс-релизе.

Обвиняя Иран в намерении создать в Сирии враждебный плацдарм с многотысячными воинскими формированиями и современными вооружениями, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранского военного присутствия в соседней стране.

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