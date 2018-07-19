Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных дипломатов за работу по урегулированию в Сирии.

"Именно исходя из наших принципиальных позиций мы действовали и будем действовать при разрешении острых региональных кризисов. В Сирии при решающей роли России нанесен сокрушительный удар по международному терроризму, по ИГИЛ* и другим экстремистским группировкам. Это позволило сохранить сирийскую государственность, создать условия для восстановления экономики и возвращения беженцев", — сказал Путин на совещании послов и постоянных представителей России

Он поблагодарил российских военных, которые "мужественно, профессионально выполняли и выполняют свой долг".

"И, конечно, дипломатов, которые также активно и с полной отдачей действуют на сирийском направлении", — подчеркнул президент РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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