Россия обеспокоена возможностью столкновения Ирана и Израиля в Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия обеспокоена возможностью военной конфронтации между иранскими и израильскими силами в Сирии и делает все возможное, чтобы этого не допустить, заявил посол России в Иране Леван Джагарян.

"Прежде всего, хотел бы напомнить, что иранское военное присутствие на территории Сирии является законным. Иранцы находятся там, так же как и российские военные, по приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики и участвуют в операции по уничтожению террористов. Иногда действительно возникают коллизии, и мы, естественно, обеспокоены возможностью военной конфронтации между иранскими и израильскими силами в Сирии", — заявил Джагарян в интервью газете "Коммерсантъ"

По его словам, Россия "делает все возможное, чтобы этого не допустить… не допустить разрастания конфликта".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>