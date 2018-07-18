Астанинский формат по Сирии себя зарекомендовал, считает российский посол

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Астанинский формат переговоров по Сирии, в том числе взаимодействие со странами-гарантами Ираном и Турцией, хорошо себя зарекомендовал, поэтому он продолжит работать и дальше, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.

"До сих пор астанинский формат был самый эффективный… Он будет действовать и дальше", —заявил посол России в Сирии Александр Кинщак в эфире телеканала "Россия 24"

В частности, Россия продолжит взаимодействие с Турцией и Ираном, хотя между тремя странами случаются некоторые разногласия.

"Турция и Иран являются нашими партнерами по астанинскому процессу, считаются странами-гарантами выполнения обязательств и договоренностей, которые достигаются в рамках этого процесса… Благодаря этому формату удалось в свое время создать зоны деэскалации, что помогло избежать избыточного насилия, сохранило жизни многих людей", — отметил посол.