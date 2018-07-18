В Сирии восстановили 88 медицинских и более 200 образовательных учреждений

Разрушенная в результате авиаудара школа в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото

Разрушенная в результате авиаудара школа в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При участии специалистов Минобороны России в Сирии восстановлены 88 медицинских и 213 образовательных учреждений, сообщает в среду российское оборонное ведомство.

"Всего на территории САР восстановлено 88 медицинских и 213 образовательных учреждений, отремонтировано 244 километра автомобильных дорог, 176 километров линий электропередачи и 73 электроподстанции", — говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Отмечается, что только за последние сутки "завершен ремонт двух школ в Хшаме и одной школы в Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор".

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