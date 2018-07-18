На юго-западе Сирии более 200 тысяч человек покинули свои дома

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 200 тысяч сирийцев покинули свои дома на юго-западе страны с началом военной операции в этом регионе, самая насущная проблема — это обеспечение беженцев водой, заявил операционный менеджер "Врачей без границ" (MSF) в странах Северной Африки и Ближнего Востока Бенуа де Гриз.

"Наибольшая проблема — пресная вода, самая главная причина для беспокойства MSF в регионе — обеспечение водой, так как климат там очень жаркий. По нашим данным, более 200 тысяч человек покинули свои дома и перешли в районы под контролем правительства или в другие страны после начала операции", — сказал де Гриз в ходе видеобрифинга.

По его словам, организация хотела бы увеличить помощь беженцам на границе с Иорданией в координации с Амманом и Москвой. MSF сейчас оценивает, как может помочь больницам на юге Сирии, так как у них ограниченная вместимость.

"Мы оказываем следующую помощь больницам: медикаменты, техническая помощь — сирийские врачи могут консультироваться с врачами по всему миру по особо сложным вопросам, также мы помогаем с менеджментом больниц. Этим мы занимались последние три месяца", — разъяснил де Гриз.

В первых числах июля правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — "Насиб" на юго-западе страны. Минобороны РФ сообщило, что c лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче вооружения.

Провинция Дераа наряду с Эль-Кунейтрой и Сувейдой входит в зону деэскалации на юго-западе Сирии, которая в июле 2017 года была согласована на высшем уровне Россией, США и Иорданией. Власти Сирии объясняли ведение боевых действий в районе необходимостью борьбы с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ), на которую не распространяется режим перемирия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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