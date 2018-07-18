РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские летчики, которые уже несколько лет помогают правительственным войскам Сирии бороться с боевиками, совершенствуют свое мастерство в противостоянии так называемой "тоннельной войне", "джихад-мобилям" и безрассудной жестокости членов ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
О том, чем война в Сирии отличается от других конфликтов, и как выжить в этом аду, рассказал РИА Новости командир эскадрильи, базирующейся в Южном военном округе, Михаил.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. С 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
Страна песков
"В Чечне горы, а в Сирии горно-пустынная местность, где объекты противника трудно распознаются, скрываются под подстилающей поверхностью, в песках", — рассказывает он. Террористы используют это для маскировки: "Они надевают камуфляжную одежду, перекрашивают машины в песчаный цвет, поэтому определить их местоположение порой возможно только по координатам", — отметил Михаил.
Люди с затуманенным рассудком
Отсутствие чувства самосохранения и жалости к другим делает террористов опасными, но уязвимыми противниками. "Лично я их воспринимаю просто как людей с затуманенным рассудком", — признался Михаил.
"Тушканчики"
Для борьбы с этим создаются самолетные группы бомбардировщиков, которые сбрасывают на тоннели бетонобойные бомбы, а штурмовики завершают атаку.
Также боевики используют так называемые "джихад-мобили" — бронированные машины, начиненные взрывчаткой, для уничтожения большого числа людей. Михаил добавил, что неоднократно принимал участие в ликвидации этого невероятно опасного оружия.
Некогда бояться
Он добавил, что страха при этом не испытывал. "Некогда бояться. Надо смотреть, с какой стороны противник, слушать ведомого, который с тобой летает и подсказывает, откуда идет поражение", — пояснил Михаил.
Поддержку штурмовикам оказывают российские истребители, которые также прикрывают и сирийскую авиацию. "Периодически видели сирийские самолеты, которые тоже работали на уничтожение НВФ.
Русо-русо
На одном из сирийских аэродромов он познакомился с местным генералом. "Казалось бы, генерал, а оказался душа-парень, очень общительный и с летчиками общался очень просто", — отметил он, добавив, что большинство тех, с кем довелось ему пообщаться, учились в СССР, и закалка у них советская.
"Народ нам очень близкий, и проблема терроризма общая. Буду помогать нашим столько, сколько потребуется. Решение для себя я уже принял", — заключил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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