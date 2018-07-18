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Война в Сирии
Война в Сирии

Небо и земля: как ВКС противостоят "тоннельной войне" в Сирии

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фотоИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские летчики, которые уже несколько лет помогают правительственным войскам Сирии бороться с боевиками, совершенствуют свое мастерство в противостоянии так называемой "тоннельной войне", "джихад-мобилям" и безрассудной жестокости членов ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

О том, чем война в Сирии отличается от других конфликтов, и как выжить в этом аду, рассказал РИА Новости командир эскадрильи, базирующейся в Южном военном округе, Михаил.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. С 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

Страна песков

Военнослужащие ССО ВС РФ
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image
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Михаил стал одним из российских летчиков, который побывал в этой горячей точке, а ранее принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Задачи, которые ставились перед пилотами штурмовиков, схожие: поражение бронированной техники и живой силы противника, то есть боевиков. При этом условия отличались существенно.

"В Чечне горы, а в Сирии горно-пустынная местность, где объекты противника трудно распознаются, скрываются под подстилающей поверхностью, в песках", — рассказывает он. Террористы используют это для маскировки: "Они надевают камуфляжную одежду, перекрашивают машины в песчаный цвет, поэтому определить их местоположение порой возможно только по координатам", — отметил Михаил.

Люди с затуманенным рассудком

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Еще одно кардинальное отличие сирийских террористов – их безрассудство. "В Чечне кавказцы народ тоже горячий, но они действовали грамотно, а здесь такое ощущение, что они под действием каких-то веществ: они прут напролом, и им все равно, даже если рядом умирает кто-то, они переступают и идут дальше", — рассказывает он.

Отсутствие чувства самосохранения и жалости к другим делает террористов опасными, но уязвимыми противниками. "Лично я их воспринимаю просто как людей с затуманенным рассудком", — признался Михаил.

"Тушканчики"

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Он рассказал, что у террористов в Сирии один из основных методов ведения боевых действий – тоннельная война. "Они как тушканчики прорывают тоннели, из которых есть много выходов, а потом могут подобраться очень близко и выскочить оттуда для удара", — сказал Михаил.

Для борьбы с этим создаются самолетные группы бомбардировщиков, которые сбрасывают на тоннели бетонобойные бомбы, а штурмовики завершают атаку.

Также боевики используют так называемые "джихад-мобили" — бронированные машины, начиненные взрывчаткой, для уничтожения большого числа людей. Михаил добавил, что неоднократно принимал участие в ликвидации этого невероятно опасного оружия.

Некогда бояться

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Если "джихад-мобили" летчикам не опасны, то зенитные пушки — еще как. "По мне тоже стреляли, но не попадали. Выполнял пространственное маневрирование, чтобы уйти от разрывов", — поделился Михаил.

Он добавил, что страха при этом не испытывал. "Некогда бояться. Надо смотреть, с какой стороны противник, слушать ведомого, который с тобой летает и подсказывает, откуда идет поражение", — пояснил Михаил.

Поддержку штурмовикам оказывают российские истребители, которые также прикрывают и сирийскую авиацию. "Периодически видели сирийские самолеты, которые тоже работали на уничтожение НВФ.

Русо-русо

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Часто контактировать с сирийскими военными и местным населением Михаилу не приходилось: практически все время занимала работа. "Общались в основном только когда к нам с концертами приезжали. Сирийцы —  доброжелательный народ… Маленькие дети, когда увидят человека в форме, бегут к нам с криками "русо, русо" — приветствуют", — рассказал он.

На одном из сирийских аэродромов он познакомился с местным генералом. "Казалось бы, генерал, а оказался душа-парень, очень общительный и с летчиками общался очень просто", — отметил он, добавив, что большинство тех, с кем довелось ему пообщаться, учились в СССР, и закалка у них советская.

"Народ нам очень близкий, и проблема терроризма общая. Буду помогать нашим столько, сколько потребуется. Решение для себя я уже принял", — заключил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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