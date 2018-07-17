Более 72 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 72 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 72 494 жителя", — сказал Цыганков. Он добавил, что за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 103 человека. Также российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь семи сирийцам, в том числе трем детям.

Кроме того, начальник Центра отметил, что российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях. На большей части Сирии созданы необходимые условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

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