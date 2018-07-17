Боевики усилили обстрелы в Идлибе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Интенсивность обстрелов со стороны боевиков "Джебхат-ан-Нусры*" в провинции Идлиб увеличилась, несмотря на режим прекращения боевых действий, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Как сообщает начальник Центра, в населенных пунктах Эр-Растан и Телль-Биса провинции Хомс продолжается выполнение задач по обеспечению правопорядка, выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.
Кроме того, проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Абу-Дриха (провинция Алеппо) и Тафас (провинция Деръа). Жителям передано 1100 продовольственных пакетов общим весом более 4,7 тонны. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 78 сирийцам, в том числе 34 детям, отметил он.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.
*Запрещённая в России террористическая организация
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