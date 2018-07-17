Путин надеется на прогресс взаимодействия по Сирии с США

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на прогресс во взаимодействии с США по урегулированию в Сирии.

"Сегодня (с президентом США Дональдом Трампом – ред.) мы обсуждали гуманитарную ситуацию там. И я надеюсь, что мы достигнем прогресса в этой области", — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, какова текущая ситуация в Сирии.

Слова Путина приводятся в обратном переводе с английского.

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