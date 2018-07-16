Путин: Россия и США на правильном пути урегулирования ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия и США — на правильном пути урегулирования ситуации в Сирии и шире, сказал президент РФ Владимир Путин.

"В целом, мне кажется, мы на правильном пути с точки зрения урегулирования ситуации в более широком даже смысле, а не только чисто сирийской проблемы", — сказал Путин в интервью "Первому каналу"

Как сказал глава российского государства, на встрече в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом удалось затронуть все основные интересующие в двустороннем формате проблемы.

"По некоторым вопросам, как вы смогли заметить на пресс-конференции, мы договорились. В частности, по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот. С учетом интересов Израиля. Мы об этом говорили ранее и с нашими иранскими партнерами", — отметил президент РФ.

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