Путин: Россия и США на правильном пути урегулирования ситуации в Сирии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия и США — на правильном пути урегулирования ситуации в Сирии и шире, сказал президент РФ Владимир Путин.
Как сказал глава российского государства, на встрече в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом удалось затронуть все основные интересующие в двустороннем формате проблемы.
"По некоторым вопросам, как вы смогли заметить на пресс-конференции, мы договорились. В частности, по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот. С учетом интересов Израиля. Мы об этом говорили ранее и с нашими иранскими партнерами", — отметил президент РФ.
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