Более 72 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 72 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Кроме того, начальник Центра отметил, что российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях. На большей части Сирии созданы необходимые условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>