Трамп рассчитывает на совместную работу США, России и Израиля по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в совместной работе с Россией и Израилем по урегулированию ситуации в Сирии.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп отметил, что оба лидера поддерживают регулярные контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в контексте ситуации в Сирии и обеспечения безопасности Израиля.

"Работа с Израилем — это замечательно. Обеспечение безопасности Израиля это то, что мы с президентом Путиным очень хотели бы видеть", — заявил Трамп. Он отметил, что от группировки ИГ* освобождено уже 98-99% территории САР, и называл это большим прогрессом.

"Честно говоря, Россия помогла нам в определённых аспектах… Наши военные ладят. Возможно, они ладят лучше, чем наши лидеры в политике. А военные хорошо ладят и координируются в Сирии и других местах", — добавил президент США.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. Российско-американские переговоры в целом, включая личную беседу президентов, продлились почти четыре часа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.