МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу спецдокладчика ООН Идрисса Джазаири по созданию рабочей группы для обсуждения последствий влияния односторонних принудительных мер на права человека в Сирии.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири выступил с предложением о создании рабочей группы ООН для обсуждения влияния санкций на права человека в Сирии.

"Поддерживаю инициативу Идрисса Джазаири по созданию рабочей группы для обсуждения последствий односторонних принудительных мер на осуществление прав человека в Сирии. Ведь главным пострадавшим лицом от односторонних западных санкций является простой сирийский народ. Этот шаг важен для улучшения гуманитарной обстановки в регионе", — приводятся слова Москальковой на сайте омбудсмена.

По оценкам гуманитарных органов ООН, подготовленных в 2016 году, экономические санкции ЕС и США препятствуют доставке гуманитарной помощи ООН, медицинских инструментов и препаратов, продовольствия, топлива, что ведет к "деградации системы здравоохранения страны", "страданиям миллионов простых сирийцев", целенаправленному и осознанному лишению их фундаментальных прав человека, элементарных человеческих условий существования.

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