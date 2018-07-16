Должного продвижения в диалоге США и России по Сирии нет, заявил источник

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Должного продвижения в диалоге США и РФ по политическому процессу в Сирии нет, заявил РИА Новости знакомый с ситуацией российский источник.

Переговоры президентов России и США пройдут в Хельсинки в понедельник. Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"По Сирии диалог идет между дипломатами и военными, но опять-таки нет должного продвижения в политическом процессе", — сказал источник. Он отметил, что между сторонами по Сирии имеются "очень большие разногласия" в части химического оружия.

"Мы крайне озабочены последствиями недавнего решения Конференции государств-участников ОЗХО, продавленного Великобританией и США, поскольку это подрывает саму Конвенцию. Решение нелегитимно, оно противоречит 15-й статье Конвенции. Мы об этом говорили многократно всем сторонникам вот этой линии, и теперь непонятно, какова перспектива Конвенции и Организации по запрещению химоружия в том виде, в каком мы ее знаем", — сообщил собеседник агентства.

Негатив между Россией и США имеется и по вопросу Украины. "Мы видим, что нынешняя администрация США однозначно играет на стороне Киева. Но это прямой путь к срыву минских договоренностей. Очень много принято решений за последнее время и по поставкам летальных вооружений, и по натовской линии. Постоянно слышится очень тяжелая фразеология из Вашингтона. Это все не помогает, а наносит прямой ущерб работе. Нужно не этим заниматься, а объяснять коллегам в Киеве, что они не могут вот просто так ревизовать так, как им хочется, при поддержке тех же самых США, минские соглашения. Минским соглашениям альтернативы по-прежнему нет, и, разумеется, мы из этого исходим", — отметил он.

Таким образом, в американо-российских отношениях вырисовывается "достаточно застойная картина" по некоторым направлениям, и "требуется огромная политическая воля и серьезные усилия" для изменения этого положения.

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