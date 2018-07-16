Песков: обсуждение в Хельсинки темы Сирии может быть непростым

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В связи с отношением США к Ирану обмен мнениями по Сирии между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Хельсинки может быть непростым, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что Сирия будет обсуждаться двумя президентами, мы хорошо знаем отношение Вашингтона к Ирану, но в то же время и Иран является нашим добрым партнером по торгово-экономическому взаимодействию, по политическому диалогу, поэтому это будет непростой обмен мнениями", — заявил Песков в интервью телеканалу RT.

Он подчеркнул, что сейчас ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) разгромлен, однако в Сирии остаются анклавы, "где при явном попустительстве третьих сторон группируются, продолжается группирование террористических элементов".

"Борьба с этими террористическими элементами продолжается со стороны вооруженных сил САР, это абсолютно нормальный процесс. В конечном итоге все это призвано обеспечить выход на политико-дипломатическое урегулирование сирийского конфликта – это и конституционная комиссия, то есть это комплексный выход на мирный процесс, продолжение астанинского процесса", — сказал Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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