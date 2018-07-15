В Дераа боевики сдают оружие и боеприпасы

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований в сирийском городе Дераа за сутки сдали три танка, две боевых машины пехоты, две зенитные установки, а также шесть минометов и боеприпасы различного типа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Продолжается разоружение отрядов вооруженной оппозиции, так за истекшие сутки в городе Дераа боевиками незаконных вооруженных формирований сдано три танка, две боевые машины пехоты, две зенитных установки, шесть минометов, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибров", — сказал Цыганков.
Как сообщает начальник Центра, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латкия и Алеппо.
Кроме того, Цыганков рассказал, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось почти 72,3 тысячи жителей, за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 103 человека. Также российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 10 сирийцам, в том числе шести детям.
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