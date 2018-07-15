В сирийском Хомсе восстановили электроснабжение

ХОМС (Сирия), 15 июл — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение в пострадавшем от военных действий сирийском городе Хомс и еще 23 населенных пунктах одноименной провинции, сообщил журналистам директор департамента энергетики провинции Муслех аль-Хасан.

"Мы уже подали электричество в город Хомс и 23 деревни. Всего у нас 40 населённых пунктов, где проживает 150 тысяч человек. Объём работ очень большой. Сети серьёзно повреждены. Требуется время для восстановления", — сообщил он.

Сети электропередачи во время войны были практически полностью уничтожены и сейчас в одном из крупнейших городов Сирии и его окрестностях проходит большая программа электрификации. Специалистам приходится не восстанавливать линии электропередачи, а фактически возводить с нуля.

Энергетики также начали установку опор линий электропередачи вдоль участка трассы Хомс – Хама, не действовавшего около семи лет.

Благодаря работе местных властей в провинцию начали активно возвращаться беженцы, которые ушли из родных городов в 2011 году из-за действий боевиков. На сегодняшний день в свои дома вернулись уже около 100 тысяч человек.

"Как только территории освобождаются от боевиков, мы сразу же приступаем к восстановлению электричества, водоснабжения, оказываем медицинскую помощь. Например, в освобождённом районе Альвар мы сразу же восстановили энергоснабжение, дороги, связь. В этот район стразу же вернулись 4 тысячи беженцев", — сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.

Ранее в российском центре примирения в Сирии констатировали, что обстановка в провинциях Хама и Хомс нормализуется. Остальные регионы Сирии также возвращаются к мирной жизни. Так, ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений южной провинции Дераа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

При активном посредничестве российских военных положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, присоединяющихся к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают соседей последовать их примеру.

Сирийское правительство призвало своих граждан, вынужденных покинуть страну из-за войны и действий террористов, вернуться на родину после освобождения большей части территорий, которые были захвачены боевиками. В сообщении сирийского МИД отмечалось, что освобождение многочисленных районов поспособствовало возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны. При этом в МИД Сирии отметили, что власти страны несут ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение повседневных надобностей своих граждан.

Дамаск призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа. МИД республики ранее отмечал, что благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены путем достижения локальных примирений.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>