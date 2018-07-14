Путин и Эрдоган по телефону обсудили урегулирование ситуации в Сирии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Добавляется, что Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям.

"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата", — говорится в сообщении.

Также лидеры условились о продолжении контактов.