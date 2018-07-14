Путин и Эрдоган по телефону обсудили урегулирование ситуации в Сирии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата", — говорится в сообщении.
Также лидеры условились о продолжении контактов.
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