Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция – ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что всего Центром по примирению проведены 1865 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2788,56 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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