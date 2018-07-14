Сирийские беженцы возвращаются в восстанавливаемый после войны Кафер-Батна

ДАМАСК, 14 июл — РИА Новости. Около 50 семей беженцев возвращаются каждый день в восстанавливаемый после военных действий сирийский населенный пункт Кафер-Батна в Восточной Гуте, сообщил журналистам представитель местной администрации Мухаммед Аль Мерджи.

По его словам, после освобождения Кафер-Батны от террористов администрация начала активно работать над восстановлением населенного пункта. На данный момент в нем уже восстановлено 70% электросетей. В большей части отремонтировано водоснабжение, активно восстанавливается торговля, открываются новые магазины.

"Сейчас в городе проживают около 50 тысяч человек. Каждый день в Кафер-Батну возвращается около 50 семей. Большинство семей приезжает обратно, потому что понимают, что населенный пункт активно восстанавливается, и им есть куда возвращаться. Помимо этого, люди перестали бояться, потому что здесь теперь безопасно", — сказал журналистам представитель администрации города.

На сегодняшний день в Кафер-Батне восстановлено уже более 70% дорог, ремонт остальных уже начат. "В наших планах завершить ремонт водопровода, провести дезинсекцию, а также восстановить все дороги и начать строительство новых", — отметил Аль Мерджи.

Как рассказал представитель администрации, российские гуманитарные конвои несколько раз посещали населенный пункт. Помимо продуктов питания и воды, Россия привозила сюда материалы для восстановления домов, а также кабель для ремонта электросетей. Кроме этого, при помощи администрации запущен маршрут микроавтобусов из Кафер-Батны в Дамаск и обратно, чтобы людям было удобнее добираться до работы или по собственным делам.

"Около пяти дней назад я начал ездить по этому маршруту. Ситуация с дорогами здесь средняя — не хорошо и не плохо, но сейчас государство работает над восстановлением, чтобы дороги были хорошими. Люди, которых я перевожу, всячески помогают мне в работе — не создают никаких проблем по ходу движения. Ведут себя очень благодарно", — рассказал журналистам один из водителей на новом маршруте Ахмад Нафер Дин.

За проезд до Дамаска с каждого человека берется оплата в 150 лир (около 20 рублей). Рабочий день у водителей начинается в 7 часов утра и длится 12 часов. Один микроавтобус каждый день перевозит по 150-200 человек.

Активный разбор завалов также идет в населенном пункте Джисрин в Восточной Гуте.

"Здесь трудятся рабочие, нанятые администрацией Дамаска. Мы расчищаем дороги и подъездные пути к домам, которые нуждаются в реконструкции или сносе. Мэрия Дамаска подписала контракты с рядом фирм, которые взялись расчистить как городские улицы, так и дорогу от Дамаска до ближайшего пригорода", — сообщил журналистам представитель администрации Дамаска Набиль Аль Шальгим, следящий за работами на этом участке.

Он также отметил, что как только будет выполнена работа по расчистке, рабочие займутся ремонтом зданий и разборкой тех домов, которые не подлежат ремонту.

Как в свою очередь рассказал журналистам представитель местной администрации Назир Дарвиш, только за последний месяц сюда вернулись около 1,2 тысячи семей.

"Я представитель администрации города Джисрин. Это наш временный офис, потому что здание, в котором мы располагались прежде, полностью разрушено. Мы пришли сюда, чтобы помогать людям, которые вернулись на свое постоянное место проживания. Я веду документацию, записываю всех, кто приехал. Сейчас я запишу в книгу семью, которая вернулась, и выдам им карточку, по которой им выдадут хлеб, молоко, воду и одежду", — сказал Дарвиш журналистам.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Ранее в сирийском МИД призвали международные гуманитарные организации и сообщества внести свой вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа. МИД республики указывает, что благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены достижения локальных примирений.

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