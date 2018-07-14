Лавров рассказал о попытках США "ловить рыбу в мутной воде" в Сирии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США в Сирии пытаются "ловить рыбу в мутной воде", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Некоторые аналитики говорят, что США могут быть заинтересованы в сохранении беспорядочного состояния в регионе, для того чтобы они могли ловить рыбу в мутной воде. Я не верю, что это именно то, чего хотят США, однако, взглянув на факты, именно это и происходит", — сообщил министр в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

Он отметил, что люди, которые принесли разрушения в Ирак и Ливию, проведя интервенцию в нарушение международного права, хотят сделать то же самое в Сирии.

При этом Лавров подчеркнул, что несмотря на то что Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были "диктаторами", страдания жителей Ирака и Ливии значительно возросли после интервенции США и НАТО в эти страны.

"Полагаю, сейчас убитых, раненых и тех, кто был вынужден бежать из родных мест, на несколько сотен тысяч больше, чем пострадавших при вышеупомянутых режимах", — сказал Лавров, отметив при этом, что из этого не следует, что Россия хочет оправдывать диктаторов.

Отвечая на вопрос Кинга, как Россия с точки зрения морали может поддерживать президента Сирии Башара Асада, который "жестоко обходился со своим народом", Лавров отметил, что Россия осуждает любые нарушения прав человека, любые нарушения международного права, кто бы их ни совершал — правительство, оппозиция или другие страны, вмешивающиеся в проблему.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>