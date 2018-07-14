Лавров рассказал о попытках США "ловить рыбу в мутной воде" в Сирии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США в Сирии пытаются "ловить рыбу в мутной воде", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.RT Ларри Кингу.
Он отметил, что люди, которые принесли разрушения в Ирак и Ливию, проведя интервенцию в нарушение международного права, хотят сделать то же самое в Сирии.
При этом Лавров подчеркнул, что несмотря на то что Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были "диктаторами", страдания жителей Ирака и Ливии значительно возросли после интервенции США и НАТО в эти страны.
Отвечая на вопрос Кинга, как Россия с точки зрения морали может поддерживать президента Сирии Башара Асада, который "жестоко обходился со своим народом", Лавров отметил, что Россия осуждает любые нарушения прав человека, любые нарушения международного права, кто бы их ни совершал — правительство, оппозиция или другие страны, вмешивающиеся в проблему.
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