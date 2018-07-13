Израиль выпустил ракету по беспилотнику, летевшему со стороны Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Израильские военные в пятницу выпустили зенитную ракету по беспилотному летательному аппарату, который приближался к границе со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
"Ракета Patriot была выпущена по БПЛА, который приближался к Израилю из Сирии", — сказано в пресс-релизе.
В среду израильские военные сбили в воздушном пространстве Израиля разведывательный беспилотник сирийских вооруженных сил и атаковали позднее три их поста в приграничной зоне.
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