Израиль выпустил ракету по беспилотнику, летевшему со стороны Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Израильские военные в пятницу выпустили зенитную ракету по беспилотному летательному аппарату, который приближался к границе со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Военные пока не говорят, удалось ли им сбить дрон, кому он принадлежал и к какому типу относился.

"Ракета Patriot была выпущена по БПЛА, который приближался к Израилю из Сирии", — сказано в пресс-релизе.

В среду израильские военные сбили в воздушном пространстве Израиля разведывательный беспилотник сирийских вооруженных сил и атаковали позднее три их поста в приграничной зоне.