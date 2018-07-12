Богданов обсудил с советником премьера Ирака ситуацию в Сирии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в четверг принял советника премьер-министра Ирака Фалеха аль-Файяда, в ходе встречи обсуждалась ситуация в республике и соседней Сирии, сообщили в МИД РФ.
"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака. В свете состоявшихся в этой стране 12 мая с.г. всеобщих парламентских выборов акцентирована важность скорейшего формирования нового правительства с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны", — отметили в МИД РФ.
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