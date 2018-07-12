В МИД надеются, что постановка "химатаки" в сирийской Думе будет доказана

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает, что постановочный характер химической провокации, устроенной "Белыми касками" в сирийской Думе 7 апреля, будет доказан, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Рассчитываем, что элементарный здравый смысл все же восторжествует и постановочный характер предпринятой в Думе 7 апреля так называемой химической атаки, а именно провокации, будет доказан в том числе на основании показаний невольных свидетелей и участников этого кино из числа жителей города, которые они озвучивали в штаб-квартире ОЗХО в Гааге 22 апреля", — заявила она во время брифинга.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

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