Самолет МЧС доставил в Сирию более 30 тонн гуманитарной помощи

АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 июл – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Армении на аэродром Хмеймим в Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи, всего же запланирована доставка 100 тонн, сообщает в четверг российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).

"Из Армении в Сирию Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости. Доставленное продовольствие при содействии ЦПВС и Сирийского Арабского красного полумесяца будет передано нуждающимся жителям, в том числе и в труднодоступных районах Сирии", — сказано в релизе.

Всего из Армении на аэродром Хмеймим самолетами МЧС России будет доставлено около 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарную помощь оказывают беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. Правительство восстанавливает школы, больницы, а также объекты водо- и электроснабжения. Это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев. В разминированных районах разбирают завалы и восстанавливают дороги.

Иная ситуация в районах, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок констатировал, что после завершения операции коалиции только в Ракке были разрушены или повреждены до 80; домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у ряда международных правозащитных организаций.

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