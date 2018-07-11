В Сирии планируют за месяц восстановить воду и свет в Восточной Гуте

ДАМАСК, 11 июл — РИА Новости. Сирийские власти в течение месяца планируют восстановить водо- и электроснабжение во всех населенных пунктах Восточной Гуты, пострадавших от военных действий, сообщил журналистам губернатор провинции Дамаск Ала Ибрахим.

"По плану сирийского правительства, в течение месяца во всех населенных пунктах Восточной Гуты должны быть восстановлены электро- и водоснабжение, чтобы у людей были хотя бы элементарные условия для жизни", — сказал он.

По словам губернатора, вместе с восстановлением мирной жизни в родные города начали возвращаться беженцы. Так, за последние несколько дней в область Дамаска из Ливана вернулись около 700 человек. Кроме того, местные жители возвращаются в населенный пункт Муаддамия-Аш-Шах в пригороде Дамаска.

"Администрация их встретила, развезла по домам и дала все необходимое на первое время. Но многие остались без крова — их дома полностью разрушены. Для таких беженцев мы создали там временный лагерь, уже началось строительство нового жилья", — отметил глава региона.

Сейчас в области Дамаска проживает около 5 миллионов человек. До войны здесь жили 2,8 миллиона, число выросло из-за беженцев, которые приезжали сюда из других провинций, убегая от войны. Теперь эти люди при помощи сирийского правительства обжились в этих местах.

Основные потребности беженцев — крыша над головой, еда и питьевая вода. "Очень важно обеспечить медицинский уход — наладить работу клиник и аптек, этим мы занимаемся в первую очередь. Скоро учебный год, поэтому мы стараемся побыстрей восстановить как можно больше школ", — заключил Ала Ибрахим.

В пригороде Дамаска также активно идет расчистка и восстановление населенных пунктов. В частности, разбор завалов идет в городе Эль-Кабун, около которого расположен главный въезд в столицу. Работы идут вдоль трассы Хомс – Дамаск на протяженности три километра.

Общая площадь работ по ликвидации завалов составляет два квадратных километра. В процессе задействовано 100 единиц техники и около 300 рабочих. Каждый день отсюда вывозят по 30-40 тысяч кубометров строительного мусора. Работа здесь продолжается по 12 часов в сутки без выходных.

"Две недели назад мы начали работать в этом районе, убирать разрушенные здания, не подлежащие восстановлению. Этот район будет полностью реконструирован. Мы собираемся сделать здесь своеобразные ворота в Дамаск – парк, торговый центр, транспортный узел", — сообщил журналистам военный инженер Мудар Шара, под руководством которого идет ликвидация завалов.

Он поблагодарил российских и сирийских саперов, которые работали здесь и очистили этот участок от мин и снарядов. "Именно благодаря им мы работаем на этом участке без каких-либо опасений. Но если мы что-то найдем, то вызовем саперов повторно", — заключил инженер.

Несмотря на то, что Эль-Кабун только восстанавливается, сюда уже начали возвращаться люди. Один из местных жителей – Мунир Лейла — даже организовал свою ферму, где выращивает баклажаны, помидоры и огурцы, чтобы кормить семью. Мунир подрабатывает шофером, а также несколько раз получал гуманитарную помощь, поэтому на основные потребности семье денег хватает.

"Нам выдавали гуманитарную помощь — продукты и воду. Но самое главное, что мы в безопасности — эти места уже под контролем сирийской армии. Нет страха за свою жизнь и жизнь детей", — сообщил Мунир журналистам.

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