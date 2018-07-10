Богданов обсудил с сирийским послом подготовку к встрече в Сочи

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом вопросы подготовки очередной международной встречи по Сирии в Астанинском формате, запланированной на конец июля в Сочи, сообщает МИД РФ.

Встреча прошла во вторник в Москве.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая вопросы политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также подготовки к 10-й международной встрече по Сирии в Астанинском формате, запланированной на конец июля в Сочи", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.