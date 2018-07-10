Израильский министр обороны предупредил сирийских солдат об опасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что "каждый сирийский солдат", который зайдет в демилитаризованную зону между двумя странами, подвергает свою жизнь опасности.

С началом наступления правительственных сил на отряды оппозиции на юго-западе Сирии власти Израиля заверяют, что у них нет намерения вмешиваться в конфликт в соседней стране, но требуют от сирийцев неукоснительного соблюдения соглашений о разъединении, которые действуют с 1974 года.

"Каждое сирийское подразделение, которое заходит в буферную зону, каждый сирийский солдат, который там обнаружится, подвергает свою жизнь опасности", — заявил Либерман журналистам во время поездки на Голанские высоты, по которым проходит линия разъединения с Сирией.

Договоренности, заключенные после большой арабо-израильской войны 1973 года, предполагают создание вдоль нее демилитаризованной зоны с присутствием там миротворцев ООН и ограничением численности и состав войск в смежных районах.

Серьезность своих намерений израильские войска продемонстрировали на прошлой неделе, обстреляв сирийскую позицию, откуда, по их данным, был выпущен снаряд, упавший в демилитаризованной зоне вне территории, которую контролирует еврейское государство.

"Мы также будем настаивать на соблюдении структуры и численности сил, предусмотренных соглашением 1974 года", — сказал Либерман. Он добавил, что Израиль готов продолжать гуманитарную помощь сирийским беженцам, скопившимся в приграничной зоне, но не пустит их на свою территорию.

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