От Пальмиры до Ат-Танфа. Дамаск взял под контроль сирийскую пустыню

ПРОВИНЦИЯ ХОМС (СИРИЯ), 10 июл – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Кочующие отряды боевиков ИГ* еще в мае держали сирийскую армию и ее союзников в постоянном напряжении в пустынной местности в провинции Хомс от Пальмиры до границы с Ираком. В борьбу за немаленький кусок казалось бы пустой сирийской земли включились не только правительственные войска Сирии и ее союзники, но и США с подконтрольными им бандформированиями. Сейчас сирийскую пустыню взяли под контроль власти страны.

Корреспондент РИА Новости проехал от Пальмиры до границы с Ираком и так называемой 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы Ат-Танф, чтобы разобраться, чем важна "Бадия Сурия" (сирийская пустыня) и насколько она действительно чиста от черных знамен террористов.

Мирная Пальмира

По дороге от города Хомс до Пальмиры мысли углубляются в прошлогодние воспоминания. Сейчас трасса покрыта приемлемым асфальтом без ям и сожженных машин на обочине. Прошлой весной в день освобождения Пальмиры от террористов на этой же дороге, налетев на яму от минометного снаряда, мне пришлось распрощаться с колесом и литым диском.

На первый взгляд Пальмира практически не изменилась. Но теперь при проезде мимо исторического комплекса в сам город видны детали мирной жизни, которые, как почки на деревьях весной, намекают на скорый расцвет.

Первое, что приятно радует — это восстановленная сотовая связь и мобильный интернет. На некоторых улицах уже работают "дуканы" (небольшие магазинчики – араб.) и шашлычные. Где-то абсолютно спокойно сидят местные жители, покуривая кальян и выпивая кофе.

"Да, мирная жизнь возвращается в наш город, и мы вернулись. Здесь наш дом, мы его потихонечку восстановим. В Хомсе, куда мы убежали от террористов, мы обременяли родственников, а тут все родное", — говорит Абу-Хамзе, чей дом находится недалеко от городского музея.

По словам "пальмирца", говорить о полноценной мирной жизни пока очень рано. Большое число зданий разрушено и разграблено. "Но жить уже можно", — отмечает он. Власти позаботились о восстановлении инфраструктуры – в город протянута заново линия электропередачи, восстановлена большая часть водоснабжения и канализации. О новом нападении террористов здесь уже не говорят, боевиков ИГ* отбросили далеко на север за Дейр-эз-Зор.

Причем тут шииты

В вечерней Пальмире корреспондент РИА Новости встретился с бойцом шиитского сопротивления "Хезболлах". Ополченцы из соседнего Ливана с 2012 года участвуют в сирийском конфликте на стороне легитимного руководства страны, мотивируя свое решение просто – "если не бороться с терроризмом в Сирии, то он распространится в Ливане".

Боец, назвавший себя Али, предлагает съесть кебаб и соглашается ответить на несколько вопросов. Первый вопрос — что он со своими товарищами делает в пустыне, от которой до границы с Ливаном пара сотен километров.

"Странный ты. Советская армия, когда боролась с фашистами, остановилась, дойдя до границ союза? Нет, Красная армия не остановилась, пока не дошла до Берлина и не разгромила врага полностью. Мы воюем против ИГ*. Конечно, это несопоставимо с подвигом Советского Союза, но мы начали вместе с сирийской армией побеждать террористов под Дамаском, а сегодня дошли до границы с Ираком. Необходимо зачистить Сирию всю без исключения, а мы ("Хезболлах") лишь помогаем сирийской армии в этом деле", — объясняет Али, не переставая водить пальцем по татуировке "313" на руке.

По такой татуировке сразу можно понять, что напротив тебя шиит. Согласно шиитской легенде, войско имама Махди должно сразиться с вражеской силой перед концом света, а число бойцов имама составит 313 воинов — ни больше, ни меньше.

По всей видимости, до судного дня еще далеко. Против террористов воюет несколько тысяч шиитских ополченцев, о численности сирийской армии и говорить нечего. В связи с последними успехами в провинции Хомс картина будущего рисуется более светлыми красками.

Многие эксперты считают, что проиранские силы крайне заинтересованы в сирийской пустыне. На то есть объяснения: Иран обеспокоен безопасностью так называемой "оси сопротивления", которая включает в себя Иран, Ирак, Сирию и Ливан. Нахождение запрещенной в РФ террористической организации ИГ* в пустыне и базы США в Ат-Танф ставят под угрозу сухопутный путь снабжения шиитских сил.

Богатства пустыни

Сирийская армия совсем недавно объявила о зачистке от террористов всей территории пустыни от Ат-Танф до Аль-Букемаль, а это несколько тысяч квадратных километров.

Боец Али обещает договориться с сирийскими офицерами о поездке в пустыню на границу утром. На позитивной ноте расстаемся.

Подъем в шесть утра. На улице готова небольшая колонна из пикапов с вооруженными бойцами в открытом кузове.

"Тебе повезло. Сейчас едут менять группу на границе, поедем с ними, меня отпустили, так что все хорошо. Сопровождение хорошее, ребята опытные. Пустыня хоть и зачищена, но время от времени все же появляются "кочевники", желающие крови", — бодро говорит Али, закончив утреннюю молитву и приглашая жестом в машину.

За рулем доброжелательный полковник. Спрашивает, есть ли с собой русская музыка послушать в дороге, и с радостью вставляет флэшку в свою аудиосистему. Звучит песня группы "Ласковый май".

Дорога от Пальмиры совсем однообразна – пустыня, скрашенная редкими оазисами, где расположены армейские позиции. Именно на этих песчаных просторах добывается немалое количество нефти и газа, через эту пустыню с севера Дейр-эз-Зора тянутся трубы с природными ценностями до крупных станций в центральной части страны.

На севере провинции Дейр-эз-Зор за рекой Евфрат под контролем проамериканских "Сирийских демократических сил" (СДС) остается одно из крупнейших газовых полей "Конико" и нефтяные месторождения "Омар". Все, что ниже – в провинции Хомс — теперь вновь под крылом официального Дамаска.

Куда делись террористы

Полчаса в дороге говорили о мирном будущем Сирии и роли России в победе над террором. Наконец наша колонна добирается до крайнего опорного пункта. Линий границы не видно. Встретивший нас офицер – местный командир — лишь показывает направления указательным пальцем: "шесть километров до территории Ирака и 55 километров до базы США в Ат-Танф".

Там, где американская база, боевики себя чувствуют спокойно под опекой своих покровителей. Сирийский офицер рассказывает о совместных колоннах боевиков и американских военных, которые патрулируют 55-километровую зону, периодически ее нарушая.

"В целом боевики ИГ* еще пару недель назад пытались атаковать вот этот наш опорник. Сейчас уже все разбежались — кто куда мог. Тех, что напали последний раз, мы гнали, сколько могли, но они скрылись в зоне Ат-Танф, видимо, там их не трогают. До этого мобильные группы террористов приезжали на джипах из Ирака, но сейчас "Эль-Хашд Аш-Шааби" (иракское шиитское ополчение) усилило безопасность границы с той стороны, и враг не суется", — рассказывает офицер, провожая гостей в свой шатер, сделанный из проволоки и пальмовых листьев с полом из пластмассовых ковров, как у бедуинов.

По словам командира, бои в пустыне были осложнены масштабами территории. Террористы ИГ*, потеряв контроль над крупными пограничными городами, как Аль-Букемаль, перешли к бандитской тактике, пытаясь нападать на армейские позиции небольшими отрядами ночью.

По словам хозяина бедуинского шатра, последний раз сильная атака боевиков ИГ* была в районе поселения Хмейма в 160 километрах от Пальмиры в конце мая. "Но и тогда наша армия и союзники полностью отбили нападение террористов, уничтожив почти всех боевиков, участвовавших в атаке", — вспоминает офицер.

Изоляция Ат-Танф

Рассматриваем военную карту. Сирийский командир передает самую свежую информацию. После зачистки пустыни и успешных действий армии на северо-востоке провинции Дамаск и в провинции Сувейда 55-километровая зона вокруг базы США в Ат-Танф оказалась изолирована от остальной территории и открыта лишь со стороны иорданской границы.

В искусственно созданной резервации в Ат-Танф продолжают тренироваться боевики ряда формирований под флагами "Сирийской свободной армии", которые создавались под предлогом борьбы с боевиками "Исламского государства"*. Сегодня их будущее под большим вопросом после разгрома террористов.

Там же, рядом с Ат-Танф, расположен крупный лагерь беженцев на сирийско-иорданской границе, жители которого оказались практически заложниками без возможности уйти в подконтрольные Дамаску территории в условиях нехватки средств первой необходимости, питьевой воды и продуктов питания.

Складывается впечатление скорого окончания войны в Сирии. Но ясную картину, как скоро это произойдет, пока представить сложно.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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