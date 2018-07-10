Самый южный населенный пункт в Сирии присоединился к мирному урегулированию

ДАМАСК, 10 июл — РИА Новости. Самый южный населенный пункт Сирии Аль-Мутайя присоединился к процессу мирного урегулирования в провинции Деръа, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее боевики, базировавшиеся в этих районах, заявили, что переходят на сторону правительственных войск Сирии, после чего был запущен процесс мирного перехода города под официальную власть страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщали, что число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, увеличилось до 90, из них в провинции Деръа — 75.

Помимо этого, российские военные привезли в населенный пункт гуманитарную помощь.

Товары первой необходимости раздавались недалеко от населенного пункта. Местные жители приезжали за помощью на машинах, некоторые добирались пешком. Всего здесь было выдано более четырех тонн продовольствия и 15 тонн воды. Мероприятие проводилось под охраной российской военной полиции и сирийских войск.

"Мы сегодня привезли то, что помогает им на первых порах пережить трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдаленные населенные пункты, которые были много лет под контролем боевиков", — сказал журналистам начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

Как отметил представитель ЦПВС, боевики за долгое время пребывания здесь довели населенный пункт до гуманитарной катастрофы. В зоны, контролируемые террористами, не пропускалась никакая помощь, а если что-то попадало, все изымалось, а затем местным жителям приходилось выкупать еду и воду по сильно завышенной цене.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>