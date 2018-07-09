В Сирии боевики сдали за сутки более 90 единиц оружия

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Более 90 единиц оружия сдали боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Сирии за прошедшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.
Также Цыганков добавил, что представители российского Центра по примирению провели переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации с целью дальнейшей нормализации ситуации в районах примирения.
Кроме того, по его словам, для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман провинции Хомс подразделения российской военной полиции выставили дневные наблюдательные посты.
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