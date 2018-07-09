Асад назвал главную задачу властей Сирии

ДАМАСК, 9 июл — РИА Новости. Восстановление страны и освобождение всей территории Сирии от оккупантов является первоочередной задачей руководства САР, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с сирийскими дипломатами в МИД.

"Восстановление — это первостепенная задача в Сирии, поддерживаемая продолжением борьбы с терроризмом до освобождения всех территорий не зависимо от того, какая сторона ее оккупировала… следующий этап — поправки в законах, борьба с коррупцией, развитие межсирийского диалога, возвращение беженцев, которые покинули Сирию, бежав от терроризма, и стабилизация политического процесса, которому препятствуют некоторые страны, в первую очередь США", — цитирует Асада пресс-служба канцелярии президента Сирии.

Дипломаты в свою очередь отметили, что подобные открытые встречи с главой государства поддерживают их работу за пределами страны. В том числе в связи с победами сирийской армии на земле открывается все больше пространства для политической работы.

Асад добавил, что согласованность на национальном уровне является связующим звеном для любых договоренностей в принципе. И данная согласованность может быть достигнута при взаимопонимании на всех уровнях сирийского общества.

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