Из Сирии вернулись преподаватели, обучавшие саперов

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Россию из Сирии вернулись преподаватели Международного противоминного центра, которые за свою командировку там успели обучить более 1200 саперов, рассказал заместитель начальника инженерных войск ВС РФ Константин Смешко на торжественной встрече в понедельник.

Центр разминирования Сирии, как филиал Международного противоминного центра ВС РФ, работает в этой стране с прошлого года.

"Международный противоминный центр России во взаимодействии с сирийскими специалистами в рекордно короткие сроки провел уникальные по масштабам и сложности операции по гуманитарному разминированию, которые позволили десяткам тысяч мирных сирийцев безопасно вернуться в свои дома. Спасены многие объекты всемирного исторического наследия, которым угрожало неизбежное уничтожение", — сказал он.

По его словам, производство самодельных взрывных устройств в Сирии "было организовано в промышленных масштабах", поэтому "повышенное внимание было уделено подготовке национальных сирийских кадров для разминирования".

"Проведено 14 выпусков, подготовлено более 1200 специалистов инженерных войск Сирии, которые теперь успешно выполняют задачи на освобожденных от боевиков территориях. По завершению курсов, обучаемым переданы современные средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера. Силами военнослужащих Сирийской армии уже очищено около 2 тысяч гектаров, обнаружено и обезврежено 3850 взрывоопасных предметов", — резюмировал Смешко.

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