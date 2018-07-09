МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сирийская Пальмира восстанавливается силами сотрудников музеев Дамаска при помощи российских специалистов, представители Запада в этих работах не участвуют и до последнего будут "тянуть резину" с оказанием помощи в этом процессе, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

"Пальмира восстанавливается силами дамасских музеев, представители которых пытаются по фрагментам собрать разрушенное, им помогают наши специалисты. Западных специалистов там нет", — отметил сенатор.

По его словам, отсутствие помощи Пальмире на Западе объясняют сложной обстановкой в районе.

"Туда приезжали иностранные специалисты для оценки ущерба, но пока они не воспринимают Пальмиру как объект, безопасный для таких работ. Они будут тянуть резину до последнего, но не будут участвовать в таком трудоемком процессе, тем более что там действительно есть риски для жизни", — сказал сенатор.

По словам зампреда комитета, с самого начала операции в Сирии стало понятно, что, "несмотря на декларируемые ценности, западным странам не нужны все культурные ценности Сирии, многие из которых можно считать колыбелью христианства". "Гуманитарное разминирование, в частности, Пальмиры, проводили российские военнослужащие совместно с сирийскими правительственными войсками. Территории страны, заминированные бандитскими минерами, остаются на совести западной коалиции, но никто из них даже близко туда не суется. Американцы проводят разминирование, но лишь то, которое отвечает интересам самой коалиции", — заявил он.

Кондратьев обратил также внимание на то, что ликвидация оцененного комиссией ЮНЕСКО ущерба, нанесенного Пальмире, работы по реставрации и восстановлению требуют "огромных вложений".

"Боюсь, что затраты на восстановление культурных ценностей Сирии сопоставимы с затратами на восстановление ее

экономики", — подчеркнул он.

Действовавшие в Сирии террористы нанесли серьезный ущерб культурно-историческому наследию Ближнего Востока. В частности, развалины Пальмиры, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из богатейших центров древней цивилизации, находились под их контролем с мая 2015 года. Пальмира была освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили ее, и хотя вскоре древний город был опять освобожден, террористы успели нанести новые разрушения. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.