В сирийской Эс-Сувейде беженцам раздали тысячу продовольственных наборов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители Центра по примирению в сирийской провинции Эс-Сувейда доставили более тысячи продовольственных наборов сотням беженцев, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в освобожденном населенном пункте Муссейфа провинции Эс-Сувейда, в котором сосредоточились сотни беженцев, вышедших из зоны боевых действий", — сказал он.

Так, по словам Цыганкова, жителям передано "более тысячи продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны, доставлено 15 тысяч литров питьевой воды".

Также представитель центра отметил, что на большей части Сирии созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 408 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 119 человек", — сказал он.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям, добавил Цыганков.

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