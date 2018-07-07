Москва призвала мировое сообщество участвовать в разминировании в Сирии

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва призывает международное сообщество присоединиться к российско-сирийским усилиям по вопросам разминирования в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.

"Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счете способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ситуация в Ракке, заминированной террористами и разрушенной вследствие действий "так называемой антиигиловской коалиции" (ИГИЛ – террористическая группировка, запрещена в РФ), является свидетельством того, насколько неотложными должны стать усилия международного сообщества в деле гуманитарного разминирования.

Сирийское руководство и служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) в начале июля подписали в Дамаске меморандум о взаимопонимании по вопросу разминирования освобожденных от террористов территорий. От имени сирийского правительства меморандум подписал заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад, с другой стороны документ был подписан главой ЮНМАС Агнес Маркайю.