Российские военные привезли стройматериалы в школу под Дамаском

ДАМАСК, 7 июл — РИА Новости. Российские военные привезли стройматериалы в школу города Бабила под Дамаском, которая получила повреждения в результате боевых действий, сообщил журналистам начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) по Дамаску Владимир Залозный.

Всего было доставлено более 100 листов ДСП и обрезная доска для починки парт и дверей, почти два километра силового кабеля, а также около трех километров проводки для восстановления электроснабжения.

"Мы сейчас находимся в населенном пункте Бабилла, провинция Риф Дамаск. Центр по примирению сторон уже не в первый раз оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры в образовательных учреждениях на территории САР. До этого мы проводили такую же акцию в населенном пункте Ялда и населенном пункте Бейт-Сахем этой же провинции. Этот строительный материал очень востребован. Он используется для восстановление парт школьных, дверей, которые были повреждены в результате боевых действий в этом регионе", — сказал Залозный.

Восстановление пострадавших из-за военных действий школ и инфраструктуры также идет и в других населенных пунктах в пригороде Дамаска. Так, в Бейт-Сахеме местные жители активно ремонтируют школу с использованием материалов, которые в эти районы также привозили российские военные.

"Мы работаем день за днем, и ситуация у нас улучшается. Конечно, есть затруднения, для преодоления которых мы обращаемся к более высоким представителям власти. Самое главное для нас сегодня – это проблема нехватки электричества. По опыту восстановления мирной жизни в других городах я могу сказать: как только туда дают электричество, экономика сразу поднимается на 80%", — сообщил журналистам глава администрации района Бейт-Сахем Самер Шабани.

По словам Самера, Бейт-Сахем и соседний район Акраба являются промышленными, и в них очень многое зависит от электричества. "Решение этого вопроса зависит от министерства электричества. Мы обращались к ним полтора месяца назад и ждем положительного ответа на свой вопрос", — отметил Самер.

Глава администрации также сообщил, что в скором времени будет решен вопрос обеспечения этого района водой, для этого уже подписаны соответствующие контракты.

"Поддержка Российской Федерации очень важна. Мы в Сирии привыкли к этой помощи. И эта помощь не ограничивается только сферой просвещения. Ваша помощь идет по всем возможным направлениям. Благодаря вашей помощи мы смогли выгнать террористов из нашего района", — заключил Самер.

Помимо этого, мирная жизнь возвращается в Ярмук, где помимо разбора завалов активно идет восстановление местной школы.

"Мы сделали треть работы и очень торопимся чтобы успеть к новому учебному году. Здесь обучалось 250 детей, а может учиться сразу 600 детей. Сейчас нам надо сделать 600 парт и 250 дверей, и мы спешим, чтобы успеть до начала учебного года", — рассказал журналистам один из учителей школы Мухаммед Букари.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии констатировали, что обстановка в провинциях Хама и Хомс нормализуется. Остальные регионы также возвращаются к мирной жизни. Так, ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Деръа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

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