Южную зону деэскалации в Сирии за сутки покинули более двух тысяч человек

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч человек покинули за сутки юго-западную зону деэскалации в Сирии через гуманитарный коридор у населенного пункта Кафер-Шамс, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, ЦПВС продолжает проводить в юго-западной зоне деэскалации переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований, а также мероприятия по установлению режима прекращения боевых действий и вывод мирных жителей через пункты пропуска.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кафер-Шамс вышло 2370 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю эту зону покинули более 37 тысяч человек.