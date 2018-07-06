Южную зону деэскалации в Сирии за сутки покинули более двух тысяч человек

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч человек покинули за сутки юго-западную зону деэскалации в Сирии через гуманитарный коридор у населенного пункта Кафер-Шамс, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кафер-Шамс вышло 2370 мирных жителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю эту зону покинули более 37 тысяч человек.
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