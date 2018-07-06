Российские военные раздали гумпомощь в трех населенных пунктах Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в трех сирийских населенных пунктах, где раздали 10 тонн продукции и средств гигиены, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.
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