ООН получила от оппозиции список в сирийский конституционный комитет

ООН, 6 июл — РИА Новости. ООН получила список от Сирийского конституционного комитета (Сирийский комитет по переговорам) и приступила к его изучению, сообщил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
В четверг пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сообщил, что СКП представил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре согласованный с Турцией список из 50 кандидатов от оппозиции в конституционную комиссию. Ранее такой же список был представлен правительством Сирии.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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