Сирийская армия взяла под контроль главный пограничный переход с Иорданией

Сирийская армия на границе с Иорданией а провинции Дераа . 5 июля 2018

Сирийская армия на границе с Иорданией а провинции Дераа . 5 июля 2018

ДЕРАА (СИРИЯ), 6 июл — РИА Новости. Правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — "Насиб" — и подняли там государственный флаг, рассказал корреспондент РИА Новости.

Армия Асада прошла вдоль границы без боя почти двадцать километров.

Занять пограничную линию в провинции Дераа удалось благодаря успешным переговорам российской стороны с главарями незаконных бандформирований.

Сирийские силы охраны границ продолжают стягивать к опорным пунктам тяжелую технику, танки и пехоту для укрепления позиций.

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* предпринимают попытки контратаковать позиции армии у КПП "Насиб", используя минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее было заявлено, что сирийская оппозиция достигла соглашения с представителями России о перемирии в провинции Дераа. Боевики должны сложить оружие, после чего им обеспечат переход в Идлиб.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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